Життя У Львівської області викрито масштабну схему вирубки лісу за участю посадовців - сума збірків перевищує 112 млн

2026-06-10 09:26

Посадовцям одного з лісогосподарських підприємств Львівської області оголосили підозру у справі про незаконну вирубку понад 20 тис. дерев зі збитками державі більш ніж 112 млн грн, інформує преслужба ДБР.

"Працівники ДБР у співпраці з Нацполіцією викрили протиправну діяльність двох посадовців одного з комунальних лісогосподарських підприємств Львівської обласної ради - головного лісничого та інженера з лісового господарства, яка певний час виконувала обов’язки головного лісничого", - мовиться у повідомленні.

За даними слідства, посадовці видавали лісорубні квитки на проведення так званих "рубок рідколісся", які не передбачені законодавством.

Так, головний лісничий упродовж 2019-2023 років видав 48 таких лісорубних квитків, що дало можливість незаконно зрубати 18 тис. 991 дерево. Завдані державі збитки перевищують 105 млн грн.

Крім того, у 2022 році інженер з лісового господарства видала ще два квитки на аналогічні роботи. Через це зрубали 1 тис. 336 дерев. Сума збитків становила понад 7,3 млн грн.

Загалом через дії посадовців вирубали понад 20 тис. дерев. Збитки державі перевищили 112 млн грн.

Обом фігурантам оголосили підозру у незаконних порубках лісу за ч. 4 ст. 246 КК України.

Нині вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.