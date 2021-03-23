Курьезы фото В США трансгендер выиграл престижный конкурс красоты "Мисс Серебряный штат"

2021-03-23 15:04

Каталуна Энрикес, считающая себя женщиной, выиграла конкурс красоты Мисс Серебряный штат США. Об этом сообщило издание The Blaze. Эта победа открывает перед Энрикес дорогу на конкурс Мисс Невада, а затем на Мисс США и Мисс Вселенная.

В интервью местному новостному агентству Каталуна, которая является биологическим мужчиной, назвала выигрыш "торжеством женственности и разнообразия и торжеством того, что ты по-настоящему являешься собой".

Победительница также рассказала, что на предыдущем конкурсе организаторы ее унизили, требуя справку о половой принадлежности.

После чего Энрикес решила решил сделать "осведомленность о трансгендерном сообществе" своей платформой при участии в конкурсе.

Как полагает издание, именно это помогло Кталуне победить на Мисс серебряный штат США, так как тема трансгендерности набирает популярность.