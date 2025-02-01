Мадонна подвергла критике Трампа за ограничение доступа трансгендерных лиц к службе в армии

Американская певица Мадонна подвергла критике администрацию Дональда Трампа за ликвидацию программ разнообразия, равенства и инклюзии (DEI) в военных структурах США, а также за ограничение доступа трансгендерных лиц к службе в армии.
На своей странице в X артистка опубликовала эмоциональное сообщение, выразив обеспокоенность по поводу новых решений американских властей.
"Так грустно наблюдать, как наше новое правительство медленно разрушает все свободы, за которые мы сражались и отвоевали в течение многих лет. Не отказывайтесь от борьбы!" - написала Мадонна.
Напомним, 27 января Трамп подписал ряд указов, отменяющих политику равенства, инклюзии и поддержки разнообразия в Вооруженных силах США. Документы также направлены на ограничение возможностей для трансгендерных людей служить в армии.