Жизнь Мадонна подвергла критике Трампа за ограничение доступа трансгендерных лиц к службе в армии

2025-02-01 11:33

Американская певица Мадонна подвергла критике администрацию Дональда Трампа за ликвидацию программ разнообразия, равенства и инклюзии (DEI) в военных структурах США, а также за ограничение доступа трансгендерных лиц к службе в армии.

На своей странице в X артистка опубликовала эмоциональное сообщение, выразив обеспокоенность по поводу новых решений американских властей.

"Так грустно наблюдать, как наше новое правительство медленно разрушает все свободы, за которые мы сражались и отвоевали в течение многих лет. Не отказывайтесь от борьбы!" - написала Мадонна.

Напомним, 27 января Трамп подписал ряд указов, отменяющих политику равенства, инклюзии и поддержки разнообразия в Вооруженных силах США. Документы также направлены на ограничение возможностей для трансгендерных людей служить в армии.

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