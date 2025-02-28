Мир В США в течение всего одного течение месяца уволят с военной службы всех трансгендеров

2025-02-28 14:39

США планируют в течение месяца увольнять трансгендерных военнослужащих. В редких случаях планируется делать исключения. Об этом сообщает CBS со ссылкой на меморандум Пентагона.

В течение 30 дней в отношении военных, имеющих "диагноз или историю гендерной дисфории, или демонстрирующих симптомы, соответствующие гендерной дисфории", будет рассматриваться сценарий с увольнением.

Некоторые военные смогут продолжать службу, но должны будут доказать, что они никогда не пытались сменить пол, а также продемонстрировать "стабильность пола военнослужащего в течение 36 месяцев подряд без клинически значимого дистресса или нарушений в социальной, профессиональной или других важных областях функционирования".

Штаты сняли запрет на службу трансгендеров в 2016 году:

военные-трансгендеры, уже находящиеся на службе - могли делать это открыто;

новобранцев-трансгендеров должны начать принимать до 1 июля 2017-го.

Во времена первой каденции Дональда Трампа вышеупомянутую дату перенесли на 2018 год, а позже и вообще отменили эту политику. Ограничения администрации республиканца после попыток обжаловать их в суде вступили в силу уже в апреле 2019-го. Преемник Трампа, Джо Байден, отменил ограничение спустя несколько дней после вступления в должность в 2021 году.