Мир В США в течение всего одного течение месяца уволят с военной службы всех трансгендеров

2025-02-28 14:39

США планируют в течение месяца увольнять трансгендерных военнослужащих. В редких случаях планируется делать исключения. Об этом сообщает CBS со ссылкой на меморандум Пентагона.

В течение 30 дней в отношении военных, имеющих "диагноз или историю гендерной дисфории, или демонстрирующих симптомы, соответствующие гендерной дисфории", будет рассматриваться сценарий с увольнением.

Некоторые военные смогут продолжать службу, но должны будут доказать, что они никогда не пытались сменить пол, а также продемонстрировать "стабильность пола военнослужащего в течение 36 месяцев подряд без клинически значимого дистресса или нарушений в социальной, профессиональной или других важных областях функционирования".

Штаты сняли запрет на службу трансгендеров в 2016 году:

  • военные-трансгендеры, уже находящиеся на службе - могли делать это открыто;
  • новобранцев-трансгендеров должны начать принимать до 1 июля 2017-го.

Во времена первой каденции Дональда Трампа вышеупомянутую дату перенесли на 2018 год, а позже и вообще отменили эту политику. Ограничения администрации республиканца после попыток обжаловать их в суде вступили в силу уже в апреле 2019-го. Преемник Трампа, Джо Байден, отменил ограничение спустя несколько дней после вступления в должность в 2021 году.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дональд Трамп впервые допустил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и рф

2025-02-28 16:44

Трамп своим указом значительно расширил полномочия Департамента эффективности, возглавляемого Илоном Маском

2025-02-28 09:29

Макрон после встречи с Трампом заявил о возможности прекращения войны в Украины в ближайшие недели

2025-02-26 09:35

Дональд Трамп намерен возобновить соглашение о редкоземельных минералах с Украиной

2025-02-21 16:44

Еще новости в разделе "Мир"

В США в течение всего одного течение месяца уволят с военной службы всех трансгендеров

2025-02-28 14:39

Трамп своим указом значительно расширил полномочия Департамента эффективности, возглавляемого Илоном Маском

2025-02-28 09:29

Нидерланды активизируют поиски похищенных экспонатов из музея Дренте из-за угрозы их уничтожения

2025-02-22 14:36

Депутата парламента Финляндии лишили полномочий за антиукраинское высказывание

2025-02-22 08:28
Все статьи раздела "Мир"

Мир

В США в течение всего одного течение месяца уволят с военной службы всех трансгендеров 2025-02-28 14:39
Трамп своим указом значительно расширил полномочия Департамента эффективности, возглавляемого Илоном Маском 2025-02-28 09:29
Нидерланды активизируют поиски похищенных экспонатов из музея Дренте из-за угрозы их уничтожения 2025-02-22 14:36
Депутата парламента Финляндии лишили полномочий за антиукраинское высказывание 2025-02-22 08:28