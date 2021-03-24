Украина Продажа лекарств несовершеннолетним теперь может аукнуться кругленьким штрафом

2021-03-24 21:00

В Украине планируют штрафовать за продажу лекарств несовершеннолетним. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №5123-1. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Законом, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, предусматривается ответственность за продажу (в том числе, с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) и доставку лекарственных средств малолетним лицам.

Лицу, непосредственно осуществляющему розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарств конечному потребителю, грозит штраф в размере от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 - 13600 гривен).

За повторное на протяжении года совершение такого нарушения, за которое лицо уже привлекали к ответственности, штраф устанавливается от 800 до 1400 таких минимумов (13600 - 23800 гривен).

Ранее Верховной раде рекомендовали запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам.