Жизнь С 1 марта в Украине на треть подешевеют лекарства - список из 100 наименований

2025-02-14 13:30

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев.

Согласно указу, правительство, производители и аптечные сети определят перечень 100 препаратов, на которые с 1 марта снизят цены на 30%. Также урегулированы наценки на лекарства от стоимости, установленной изготовителем, проведение проверок конечных цен и мониторинг использования медикаментов в медицинских учреждениях.

"Правительство должно представить обществу все детали. Изменения должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно - министра здравоохранения", - отметил президент.

subscriber subscriber

Еще по теме

С начала года в Украине запретили 119 лекарственных препаратов - в чем причина

2023-12-15 15:37

С 1 июля меняется порядок продажи препаратов в рамках программы "Доступные лекарства"

2023-06-27 16:48

С 1 апреля продавать все рецептурные лекарства будут по электронному рецепту

2023-03-30 20:18

Украинцы могут получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой: куда обращаться

2023-02-16 19:30

Еще новости в разделе "Жизнь"

С 1 марта в Украине на треть подешевеют лекарства - список из 100 наименований

2025-02-14 13:30

Что нельзя дарить на День Святого Валентина - рейтинг неудачных сюрпризов

2025-02-14 09:29

В чем встретить День святого Валентина: подборка стильных образов 2025

2025-02-13 14:37

В пяти областях Украины Эпревышен эпидпорог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19

2025-02-12 13:34
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

С 1 марта в Украине на треть подешевеют лекарства - список из 100 наименований 2025-02-14 13:30
Что нельзя дарить на День Святого Валентина - рейтинг неудачных сюрпризов 2025-02-14 09:29
В чем встретить День святого Валентина: подборка стильных образов 2025 2025-02-13 14:37
В пяти областях Украины Эпревышен эпидпорог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 2025-02-12 13:34