Жизнь С 1 марта в Украине на треть подешевеют лекарства - список из 100 наименований

2025-02-14 13:30

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев.

Согласно указу, правительство, производители и аптечные сети определят перечень 100 препаратов, на которые с 1 марта снизят цены на 30%. Также урегулированы наценки на лекарства от стоимости, установленной изготовителем, проведение проверок конечных цен и мониторинг использования медикаментов в медицинских учреждениях.

"Правительство должно представить обществу все детали. Изменения должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно - министра здравоохранения", - отметил президент.