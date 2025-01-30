Мир Все билеты на Евровидение 2025 года сегодня раскупили всего за 7 минут

2025-01-30 14:33

Фанаты Евровидения раскупили все билеты на песенный конкурс 2025 года, который состоится в швейцарском Базеле, всего за 7 минут.

Как сообщает dpa со ссылкой на Швейцарскую радиовещательную корпорацию (SRF), продажи начались в 10:00 по местному времени. Из-за огромного спроса доступ к покупке имели только заранее зарегистрированные пользователи, и один человек мог приобрести максимум четыре билета.

Билеты на репетиционные шоу тоже разошлись мгновенно – их раскупили за 20 минут. Всего в первой волне продаж было реализовано 42 тысячи билетов.

Организаторы объявили, что планируют дополнительные раунды продаж, однако точное количество доступных мест пока неизвестно. Ожидается, что в будущем можно будет приобрести от 50 до 60 тысяч билетов. Также будет создана специальная онлайн-платформа для безопасной перепродажи билетов.

Стоимость билетов варьировалась от 44 до 385 долларов.

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