В двух учебниках по истории Украины напечатали карту Украины без аннексированного Крыма.
Как сообщает Историческая правда, опечатку в учебнике обнаружили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.
В частности, в учебнике История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования. (Уровень стандарта), Автор: А. К. Струкевич, Издательство Грамота, 2018 видно, что карта страны изображена без полуострова.
Во втором учебнике для 9 класса этого же автора и с указанием того же издательства Украина также показана без аннексированного Крыма.