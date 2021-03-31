Украина фото В двух учебниках по истории Украины обнаружили карту без аннексированного Крыма

2021-03-31 20:00

В двух учебниках по истории Украины напечатали карту Украины без аннексированного Крыма. 

Как сообщает Историческая правда, опечатку в учебнике обнаружили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

В частности, в учебнике История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования. (Уровень стандарта), Автор: А. К. Струкевич, Издательство Грамота, 2018 видно, что карта страны изображена без полуострова.

Во втором учебнике для 9 класса этого же автора и с указанием того же издательства Украина также показана без аннексированного Крыма.

 

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