Жизнь Воскресение Христово или Пасха: истории праздника и главные христианские традиции

2025-04-19 13:34

Наступает один из самых светлых праздников для всех христиан - Воскресение Христово или Пасха. Это великая истина для всех верующих и событие, равного которому нет во всей истории. Поэтому каждый верующий человек встречает этот великий день с особой радостью и благоговением. В храм на пасхальное праздничное богослужение приходят целыми семьями, и это не просто дань традиции, а священный долг каждого верующего человека.

История Воскресения Христова

Осужденные иудеями на смерть, Господь умер, распятый на кресте в пятницу около трех часов после обеда. В канун еврейской пасхи. Иосиф Аримафейский вместе с Никодимом сняли тело Христа с креста, и помазав благовониями, согласно еврейских традиций, обвили полотном ( плашаница) и похоронили во гробе. Этот гроб находился в скале рядом с Голгофой в саду Иосифа и он приготовил его для собственного погребения, но из любви к Иисусу захоронил Его в этом гробе.

Надо сказать, что Иосиф с Никодимом были весьма знатными людьми и членами Синедриона (высший еврейский суд), но также являлись тайными учениками Христа. После погребения Иисуса Христа в пещере , вход завалили большим камнем. А так как в этот вечер начинался праздник иудейской пасхи, то погребение было совершено весьма поспешно.

Но, первосвященники просили у Пилата поставить ко гробу охрану из римских воинов, а к камню, который закрывал вход, приложили печать. Первосвященники помнили предсказание Христа, что Он воскреснет на третий день после Своей смерти.

И, как и было предсказано, на третий день Христос воскрес! Невозможно понять нашим умом тайну воскресения. Но, душа Господа вернулась в Его тело, Которое преобразилось став нетленным. Воскресший Христос вышел с гроба, не нарушив печати, и воины продолжали сторожить пустой гроб. А вскоре произошло землетрясение и Ангел сошел с неба и отвалил камень от двери гроба. Воины, увидев это, в страхе разбежались.

О случившемся никто не знал, и рано утром жены-мироносицы Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломия и другие пошли ко гробу, чтобы помазать тело Учителя благоуханным миром, таким образом закончить помазание. Направляясь ко гробу они размышляли, - кто отвалит им камень от гроба? И первая ко гробу пришла Мария Магдалина и увидела, что гроб пуст. Она побежала к ученикам Петру и Иоанну, сообщить о пропаже тела Христа. Но, когда подошли остальные жены-мироносицы, они увидали во гробе сидящего юношу в белых одеждах, который произнес: «Знаю, вы ищете Иисуса распятого. Он воскрес. Идите и скажите ученикам Его, что они увидят Его в Галилее.»

Мироносицы побежали сообщить это ученикам. А пришедшие ко гробу апостолы Петр и Иоанн, нашли лишь пелены и плат Иисуса и возвратились домой в недоумении. Мария Магдалина, вернувшись на место погребения, стала плакать, и увидела двух ангелов во гробе сидящих, которые спросили: «Что ты плачешь?» Мария, повернувшись назад, увидела Иисуса Христа, но не узнав Его спросила: «Господин, если ты вынес Его, то скажи, куда положил Его, и я возьму Его». И Господь обратился к ней: «Мария!». Узнав Христа и бросившись к ногам Его, она воскликнула: «Учитель!» И Господь велел ей пойти к ученикам и рассказать о чуде воскресения.

Воины также пришли к первосвященникам и рассказали об увиденном. Эта новость весьма встревожила первосвященников и книжников и они посовещавшись решили дать воинам много денег и распространить слух, что ученики украли тело Иисуса, когда воины спали. Так они и сделали. Все описанные выше события имеют тайну Божьей мудрости, любви и милосердия. Это непостижимая для нашего ума тайна спасения. Через Воскресение Христово наша природа соединилась с Богом нераздельно. Христос не просто спас нас от грехов, Он победил смерть и даровал нам Жизнь Вечную, что является самым важным!

Пасхальная литургия: вступление в историческое событие, равного которому нет

Хотелось бы еще напомнить, что воскресная литургия начинается вечерней службой в субботу вечером , где уже поются воскресные стихиры, поскольку суббота с вечери и утро воскресения – день единый. Мы вступаем в историческое событие, которому равного нет! Если двунадесятые праздники они входят в цикл, начиная от Рождества Божьей Матери и заканчивая Вознесением Спасителя мира и Воздвижением Честного Креста, то Пасха не входит в это число двенадцать. Это праздников праздник и торжество из торжеств!

Прошли тяжелые дни, особенно страстная седмица. Святые отцы говорят, что последняя седмица выше шести недель Великого поста. И нет повода для уныния тем, кто не смог поститься, начните с понедельника, начните со страстной седмицы, принесите достойный плод вашего покаяния и Господь, как говорит Иоанн Златоуст, вменит каждому человеку в праведность.

Поверьте, дорогие братья и сестры, несказанно добрый Господь! Нет слов, чтобы выразить это чувство и обьяснить душевное состояние человека, который переживает эти события. Как вы видите, практически, все события происходят ночью – Рождество Христово, Крещение, Преображение… Почему? Это прообраз нашей душевной темноты и духовного невежества. А здесь Господь, Своим явлением просвещает всякого человека. И совершается праздников праздник и торжество из торжеств!

И первым, кто получил благовестие о Воскресении Христовом, святые отцы говорят, что это была Божья Матерь. И действительно, Господь не мог ранее явиться никому, как к Той, Которая стала Пространнейшей Небес. Есть такая дивная икона – Божья Матерь держит в руках терновый венец. Она Вся душой у гроба, Она душой у Голгофы, Она переживает потому что, как было сказано, Симеоном-Богоприимцем: « И оружие пройдет Твою душу!» Она в рыданиях.

Конечно, Божией Матери видно не было, но были возвещены жены-мироносицы и они шли, чтобы помазать тело Христа и рассуждали как это все будет. И тут Господь является им. Поэтому освобождение человека от вечных мук и страданий, смертью Христовой мы получаем награду.

Верующий в Иисуса Христа получает награду в Жизнь Вечную. Поэтому еще и еще раз поздравляю всех вас с великим и радостным праздником Воскресения Христова. Об этом празднике можно говорить днями, написано много трактатов, сказано много проповедей, много чудес, явлений. Но лишь только скажем друг другу: «Христос Воскресе из мертвых! Смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!» Христос Воскресе! Воистину Воскресе!