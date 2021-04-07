Украина ТРАГЕДИЯ Миссия ОБСЕ установила обстоятельства гибели пятилетнего ребенка на Донбассе

2021-04-07 10:22

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установила, что мальчик в неподконтрольном правительству поселке Александровское умер в результате взрывной травмы и осколочных ранений. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ апреля.

"5 апреля сотрудники морга в неподконтрольном правительству Украины Донецке по телефону сообщили наблюдателям, что 2 апреля к ним доставили тело 5-летнего мальчика, который умер ранее 2 апреля в результате взрывной травмы и множественных осколочных ранений", - говорится в сообщении.

6 апреля бабушка мальчика по телефону сообщила наблюдателям, что во второй половине дня 2 апреля ее внук был возле их дома на улице Дорожной в Александровском, когда она услышали звук взрыва. Бабушка добавила, что она увидела на улице белый и черный дым. По ее словам, выйдя на улицу, она увидела внука лежащим на земле и заметила следы от осколков повреждения на стене дома и расположенном рядом заборе. Миссия продолжит уточнять обстоятельства данного происшествия.

Напомним, в связи с информацией СМИ о гибели пятилетнего ребенка и пожилой женщины в частном домовладении в поселке Александровское, Украина попросила ОБСЕ проверить обстоятельства этой трагедии.

Поселок Александровское Енакиевского городского совета Донецкой области находится на временно неподконтрольной правительству Украины территории. Расстояние указанного населенного пункта от линии соприкосновения сторон составляет около 15 км.