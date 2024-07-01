ВОЙНА В Украине Парламентская ассамблея ОБСЕ признала вротжение рф геноцидом украинского народа

2024-07-01 11:33

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла резолюцию по признанию действий россии геноцидом украинского народа и необходимостью деколонизации рф. Об этом сообщил член парламентской делегации Павел Фролов в Telegram.

"В день открытия летней сессии в Бухаресте ПА ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии рф против Украины, признавшей действия военно-политического руководства рф и ее вооруженных сил во время полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа", - заявил он.

Фролов подчеркнул, что резолюция определяет деколонизацию россии "необходимым условием для установления крепкого мира".

"Резолюция, в частности, призывает создать Спецтрибунал для привлечения к ответственности рф за преступления, совершенные в ходе агрессивной войны против Украины, провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, изнасилований", - отметил он.

Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ продлится до 3 июля.

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Парламентская ассамблея ОБСЕ признала вротжение рф геноцидом украинского народа 2024-07-01 11:33
фото Во временно оккупированном Мариуполе партизаны заметили колонну техники с ранеными рашистами 2024-07-01 09:37
30 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины уже очищены от мин 2024-07-01 08:26