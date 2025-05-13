Мир Зеленский пригласил нового Папу Римского совершить апостольский визит в Украину

2025-05-13 10:26

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с новым Папой Римским Львом XIV. Об этом украинский лидер сообщил в Телеграм.

"Это был наш первый разговор, но уже очень теплый и действительно предметный. Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных", - написал он.

Зеленский отметил, что одной из тем переговоров были тысячи депортированных россией украинских детей. Наша страна рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой.

Также президент проинформировал Папу о договоренности Украины и ее партнеров о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней, а также готовность украинской стороны к дальнейшим переговорам в любом формате, в том числе и к прямым переговорам.

"Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей. Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время", - добавил глава Украинского государства.

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