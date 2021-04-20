Коронавирус фото Назначенная послом в США экс-министр Маркарова вылетела в Вашингтон и показала билет в один конец

2021-04-20 10:03

Новая посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон. Об этом дипломат сообщила в Facebook.

"Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (билетом в одну сторону). С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine", - написала Маркарова в соцсети.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову послом в США в феврале 2021 года. Она с 2015 по июнь 2020 года работала в Министерстве финансов, в том числе и на должности руководителя министерства. До прихода в правительство Маркарова работала в частном секторе.

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