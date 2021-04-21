Спорт фото Сергей Ребров привел "Ференцварош" в третьему подряд золоту в Чемпионате Венгрии

2021-04-21 14:21

В матче 30-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" под руководством известного украинского футболиста и опытного тренера Сергея Реброва разгромил "Уйпешт" и оформил чемпионский титул.

Для команды украинского наставника это уже третий титул подряд, а всего в активе "Ференцвароша" их теперь 32. Вместе с Ребровым в клубе чемпионство отпраздновали и игроки украинской сборной - Игорь Харатин и Александр Зубков.

"В этом сезоне игроки почувствовали атмосферу Лиги чемпионов и желали вернуться туда. Думаю, они стали сильнее. Даже сейчас на встречах и тренировках я не напоминаю о многих вещах, потому что они их знают. Они учатся очень быстро. Надеюсь, следующий год будет даже лучше. Тяжело было выиграть 2-й титул, но 3 – такое впервые в моей жизни. Следующий – удержать команду на этом уровне. Конечно, мы можем говорить о совершенствовании, но куда уже? Думаю, эти 3 года были очень успешными для "Ференцвароша", и теперь ожидания от клуба и игроков будут даже выше. Сейчас футболисты имеют право попраздновать, а затем вернутся к тяжелой работе", - сказал  "человек с динамовским сердцем" и успешный тренер после матча.

Напомним, у Сергея Реброва подписан четырехлетний контракт с "Ференцварошем", по которому ему осталось поработать еще год в Будапеште.

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