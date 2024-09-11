Спорт Сергей Ребров - о своей отставке: Подождите немного

2024-09-11 18:26

Сергей Ребров не намерен уходить в отставку после поражения от Чехии в матче Лиги наций. На послематчевой пресс-конференции он в ответ на соответствующий вопрос журналиста предложил немного подождать.

Игру же он проанализировал следующим образом:

— Мы расстроены результатом, проиграли важный для нас матч. Но я благодарен игрокам, они пытались спасти поединок. Я считаю, что в первом тайме Чехия была очень агрессивной, трудно было создавать. В этом матче все решили ошибки, которые мы совершили в обороне. Даже когда мы забиваем два гола. Второй тайм был интенсивный, интересный, мы могли забивать больше. Мы проиграли игру из-за своих ошибок.

Посыпать голову пеплом Ребров не стал, выразив готовность работать над ошибками и делать команду лучше:

- Я считаю, что у нас очень много работы, сейчас это важно. Да, сейчас ноль набранных очков. Какая цель и цель сборной Украины сейчас? Попасть на чемпионат мира. Мы можем попасть туда через квалификацию и матчи Лиги наций. Поединки Лиги наций очень важны для нас. Я благодарен игрокам, они сегодня отдали все для победы. Я работаю со сборной больше года. За этот период, если не принимать чемпионат Европы, я встречался с игроками максимум три недели. Поэтому это очень тяжело. Уверен, есть над чем работать, будем исправлять наши ошибки.