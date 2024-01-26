Спорт Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров стал вице-президентом УАФ

2024-01-26 13:30

После того, как Андрей Шевченко был избран новым президентом Украинской ассоциации футбола, в Доме футбола в Киеве был решен еще ряд вопросов.

На Конгрессе УАФ были избраны новые первые вице-президенты и вице-президенты. Также было принято решение сократить общее количество вице-президентов с 14 до 3.

Первым вице-президентом стал Павел Бойчук - многолетний юрист и адвокат. Он находится рядом с новым президентом УАФ с 2000-х годов. За него проголосовали 93 делегата, 1 – не голосовал.

Новыми вице-президентами стали главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров и председатель Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко. Делегаты проголосовали аналогичным образом: 93 – за, 1 – не голосовал.

Также были избраны члены нового исполнительного комитета УАФ. Евгений Дикий, Сергей Владыко, Александр Зинченко и Екатерина Монзуль сохранили свои места. К ним присоединились Александр Каденко, Николай Павлов, Андрей Полтавец и Артем Стоянов.

Следует отметить, что статус почетных членов УАФ за выдающиеся заслуги перед украинским футболом получили Виктор Межейко, Игорь Гатаулин и Виталий Кварцяный.

Андрей Шевченко также утвердил новых председателей КГК и апелляционного комитета, которыми стали Виталий Наума и Валентин Засуха соответственно.

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