Украина КАРТА Прогноз погоды на Пасху и майские праздники: грозы, жаркие дни и прохладные ночи

2021-04-30 18:33

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал изданию Сегодня, какая погода ожидает украинцев на Пасху и майские праздники.

По его данным, на Пасху ожидается от +19 до +21 градуса. Лишь 6-8 мая после холодного ливня возможно кратковременное снижение температуры до +10-12 градусов днем, но с середины месяца стремительно потеплеет и в конце весны станет совсем по-летнему: +25-27 градусов.

Напомним, Горбань в своих расчетах использует старинный Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположения планет Солнечной системы. Народный синоптик подчеркивает, что вероятность его прогноза – около 75%.

В то же время согласно прогнозу Гидрометцентра Украины, слишком теплой погоды в ближайшее время ожидать не стоит. В воскресенье страну накроет мощный грозовой фронт.

Прогноз погоды на субботу, 1 мая

Прогноз погоды на воскресенье, 2 мая

Прогноз погоды на понедельник, 3 мая

Прогноз погоды на вторник, 4 мая

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