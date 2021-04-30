Народный синоптик Леонид Горбань рассказал изданию Сегодня, какая погода ожидает украинцев на Пасху и майские праздники.
По его данным, на Пасху ожидается от +19 до +21 градуса. Лишь 6-8 мая после холодного ливня возможно кратковременное снижение температуры до +10-12 градусов днем, но с середины месяца стремительно потеплеет и в конце весны станет совсем по-летнему: +25-27 градусов.
Напомним, Горбань в своих расчетах использует старинный Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположения планет Солнечной системы. Народный синоптик подчеркивает, что вероятность его прогноза – около 75%.
В то же время согласно прогнозу Гидрометцентра Украины, слишком теплой погоды в ближайшее время ожидать не стоит. В воскресенье страну накроет мощный грозовой фронт.
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