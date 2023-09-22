Жизнь Прогноз погоды на выходные: Антициклон несет в Украину значительное потепление

2023-09-22 12:29

Воздействие антициклона с востока в Украине усилится. Благодаря этому сохранится период теплой и преимущественно сухой погоды и иногда температура будет повышаться до летних +30°. Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича, передает Метеопрог.

Он отметил, что в пятницу, 22 сентября, осадков в Украине тоже не предвидится, а температурный фон существенно не изменится. Ветер будет юго-восточной четверти, 7-12 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +9…+14°С, а днем воздух прогреется до +24…+29°С.

В субботу, 23 сентября, осадков в стране тоже не прогнозируется. Ветер будет юго-восточный, его скорость составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°С, а днем ожидается уже +25…+30°С.

В воскресенье, 24 сентября, на большей части территории Украины продолжится период сухой и теплой погоды. Только на крайнем западе "в результате влияния малоподвижного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами", прогнозирует Кибальчич.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, а днем воздух прогреется до летних +26…+31°С. Только на крайнем западе будет свежее - +19…+24°С.