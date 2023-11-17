Жизнь В Украину идут первые морозы и снегопад - когда ждать ухудшения погодных условий

2023-11-17 12:29

З неділі 19 листопада до 24 листопада синоптики попереджають про сильне похолодання в Україні – температура може опуститися до -14 градусів, також є висока ймовірність снігу в багатьох областях. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко у Facebook

"У період з 19-го по 23-те листопада в Україні очікується сильне похолодання. Температура повітря знизиться до невеликих "мінусів", а в нічні години 23-го та 24-го листопада у північній частині України та на північному сході (Сумщина, Полтавщина, Харківщина) ймовірно до -10-14 градусів! І, відповідно, є висока ймовірність снігу в багатьох областях", - пише Діденко.

Напередодні зниження температури в деяких регіонах Україні пройде невеликий дощ, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг.