Во вторник, 18 мая, в 22:00 состоится первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение 2021. Представители Украины группа Go_A выступит 15-ой по списку.
Отметим, что в этом году 65-й международный песенный конкурс состоится в Роттердаме. Посмотреть трансляцию конкурса Евровидение-2021 в Украине можно будет на двух телеканалах – СТБ и UA: Первый.
В каком порядке будут выступать конкурсанты:
Литва
Словения
Россия
Швеция
Австралия
Северная Македония
Ирландия
Кипр
Норвегия
Хорватия
Бельгия
Израиль
Румыния
Азербайджан
Украина
Мальта
Группа Go_A выступит на конкурсе с песней под названием под названием "Шум".