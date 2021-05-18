Украина Евровидение 2021: в Роттердаме стартует полуфинал конкурса

2021-05-18 19:00

Во вторник, 18 мая, в 22:00 состоится первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение 2021. Представители Украины группа Go_A выступит 15-ой по списку.

Отметим, что в этом году 65-й международный песенный конкурс состоится в Роттердаме. Посмотреть трансляцию конкурса Евровидение-2021 в Украине можно будет на двух телеканалах – СТБ и UA: Первый.

В каком порядке будут выступать конкурсанты:

Литва

Словения

Россия

Швеция

Австралия

Северная Македония

Ирландия

Кипр

Норвегия

Хорватия

Бельгия

Израиль

Румыния

Азербайджан

Украина

Мальта

Группа Go_A выступит на конкурсе с песней под названием под названием "Шум".