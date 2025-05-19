Курьезы МИД Украины официально поздравил Ziferblat с девятым местом в финале "Евровидения-2025"

2025-05-19 09:36

Министерство иностранных дел Украины поздравило группу Ziferblat с успешным участием в международном песенном конкурсе "Евровидение-2025". Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"Украина заняла 9 место на песенном конкурсе Евровидение-2025! Ziferblat представили "Bird of Pray" на мировой сцене – выступление, которое передало нашу общую память, надежду и нашу боль", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве поблагодарили всех, кто поддерживал и голосовал за Украину.

"Ваши голоса помогли сделать послание группы громким и услышанным по всей Европе и далеко за её пределами", - говорится в сообщении.

А победителем Евровидения-2025 стал певец из Австрии JJ. Он получил 436 баллов от нацжюри и зрителей. На втором месте с большим отрывом оказалась певица из Израиля Yuval Raphael. Она получила 357 баллов.