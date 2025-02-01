Жизнь Определены ведущие Нацотбора на Евровидение-2025, который состоится 8 февраля

2025-02-01 10:31

Суспільне Мовлення официально назвало ведущих Нацотбора на Евровидение-2025, который состоится в субботу, 8 февраля.

Главными ведущими шоу станут телеведущая Маша Ефросинина, неизменный голос Евровидения Тимур Мирошниченко, а также стендап-комик Василий Байдак, который во второй раз будет работать на сцене Нацотбора.

Для Тимура Мирошниченко этот Нацотбор станет юбилейным – он будет вести украинский отборочный конкурс уже в 20-й раз в своей карьере.

Ведущие будут работать не только на главной сцене, но и в разных зонах конкурсной локации, обеспечивая зрителям максимум эксклюзивного контента.

Кроме того, предшоу Нацотбора будет вести ведущая видеоблога Евровидения Украина Анна Тульева. Оно начнется в 18.00, а сам финал Нацотбора стартует в 18.30.