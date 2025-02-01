Определены ведущие Нацотбора на Евровидение-2025, который состоится 8 февраля

Суспільне Мовлення официально назвало ведущих Нацотбора на Евровидение-2025, который состоится в субботу, 8 февраля.
Главными ведущими шоу станут телеведущая Маша Ефросинина, неизменный голос Евровидения Тимур Мирошниченко, а также стендап-комик Василий Байдак, который во второй раз будет работать на сцене Нацотбора.
Для Тимура Мирошниченко этот Нацотбор станет юбилейным – он будет вести украинский отборочный конкурс уже в 20-й раз в своей карьере.
Ведущие будут работать не только на главной сцене, но и в разных зонах конкурсной локации, обеспечивая зрителям максимум эксклюзивного контента.
Кроме того, предшоу Нацотбора будет вести ведущая видеоблога Евровидения Украина Анна Тульева. Оно начнется в 18.00, а сам финал Нацотбора стартует в 18.30.