Украина В Украине снова хотят повысить пенсионный возраст - "Слуги народа" подали в Верховную Раду законопроект

2021-06-02 13:02

В Украине снова могут повысить пенсионный возраст. Соответствующий законопроект № 5566 зарегистрировали в Верховной Раде нардепы от "Слуги народа".

В пояснительной записке говорится о том, что еще один бэби-бум в Украине маловероятен, и поэтому чрезвычайно важно улучшить пенсионную систему в контексте поддержки матерей, чтобы противостоять последствиям сложившейся демографической ситуации в стране. В связи с этим, законопроектом предлагается поддержка матерей в сфере пенсионного обеспечения, независимо от того, является семья многодетной или нет.

Проектом предусмотрено, что женщины, родившие ребенка и воспитывающие его до шестилетнего возраста, имеют право на уменьшение пенсионного возраста на шесть месяцев. Указанное уменьшение применяется за каждого ребенка, при этом пенсионный возраст для женщин не может быть снижен более чем на три года.

Также предлагается, что начиная с 1 января 2023 года возраст, дающий право на назначение пенсии по возрасту, ежегодно будет увеличиваться на один месяц. Такой рост будет продолжаться до 1 января 2035 года. В итоге, указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года на один год и составит 61 год.