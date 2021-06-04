Украина В Украине быстро растет спрос на подержанные авто - поставлено на учет рекордное число иномарок

2021-06-04 21:36

Ассоциация автопроизводителей Украины заявила о рекордной регистрации подержанных авто в мае - 33,2 тыс. единиц, что на 8% больше, чем год назад и почти в четыре раза больше в сравнении с майскими регистрациями новых авто.

"Растаможенные машины с пробегом охватили почти 80% первичного рынка легковых авто", - , сообщает Укравтопром.

Отмечается, что наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. Таких было зарегистрировано 5,6 тыс. авто.

На втором месте - Ford - 3,2 тыс. авто, замыкает топ-3 Renault - почти 3 тыс. автомобилей.

"Самым популярным автомобилем мая стал Renault Megane. В течение месяца украинцы зарегистрировали 2205 авто с пробегом этой модели.

Всего за пять месяцев с начала 2021 года украинскую прописку получили 159,6 тыс. легковых авто с пробегом.

"Это на 45% больше чем в прошлом году и в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период", - добавили в Ассоциации.