Экономика Украинцы в 2023-м купили в 3,5 раза больше подержанных европейских авто, чем годом ранее

2024-01-01 14:31

С начала 2023 года украинцы приобрели 191 тысячу подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Показатель в 3,5 раза превышает реализацию новых автомобилей за тот же период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Укравтопрома.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в этом году на украинские номера, составляет 10,3 года.

В данном сегменте преобладают бензиновые автомобили, на которых пришлось 45% рынка. Далее следуют дизельные легковушки - 33%; электромобили - 14%; авто с ГБО - 5%; гибриды - 3%.

Что касается моделей, то в зависимости от типа двигателя среди подержанных легковых авто, ввозимых из-за границы, преобладали следующие: