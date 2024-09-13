В Украине впервые за два года заметно вырос спрос на подержанные авто

В течение августа украинский автопарк пополнили более 25,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.
Так, по сравнению с августом 2023 года регистрации таких авто увеличились на 22%. В то время как по отношению к предыдущему месяцу, показатель вырос почти на 29%.
Аналитики отмечают, что это лучший показатель за прошедшие 25 месяцев.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%.
Далее расположились:
дизельные - 25%
электромобили - 20%
гибриды - 5%
авто с ГБО - 4%
Средний возраст подержанных машин, перешедших в августе на украинские номера, составляет 8,6 года.