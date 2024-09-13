Жизнь В Украине впервые за два года заметно вырос спрос на подержанные авто

2024-09-13 17:29

В течение августа украинский автопарк пополнили более 25,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.

Так, по сравнению с августом 2023 года регистрации таких авто увеличились на 22%. В то время как по отношению к предыдущему месяцу, показатель вырос почти на 29%.

Аналитики отмечают, что это лучший показатель за прошедшие 25 месяцев.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%.

Далее расположились:

дизельные - 25%

электромобили - 20%

гибриды - 5%

авто с ГБО - 4%

Средний возраст подержанных машин, перешедших в августе на украинские номера, составляет 8,6 года.


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