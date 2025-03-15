Экономика В Украине значительно вырос спрос на подержанные иномарки из США

2025-03-15 10:31

В Украине в течение февраля 2025 года свою первую регистрацию прошли почти 3,3 тыс. подержанных легковушек из США против 2,6 тыс. автомобилей в январе, сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля из этого количества (42%) - электромобили, бензиновые авто составляют 41%, гибридным авто отведено 7%, а дизельным и авто с ГБО - по 5%.

Средний возраст авто с пробегом, появившихся в украинском автопарке составил шесть лет.

Лидируют среди подержанных американских авто: Tesla Model Y - 419 ед.; Tesla Model 3 - 416 ед.; Ford Escape - 234 ед.; Jeep Cherokee - 187 ед.; Nissan Rogue - 160 ед.

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Экспорт украинского зерна по сравнению с прошлым годом немного снизился 2025-03-14 12:29
Курс евро в Украине преодолел очередной психологический рубеж - гривна заметно подешевела 2025-03-13 08:26
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