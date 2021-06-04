Коронавирус видео Режим Лукашенко сломал Протасевича: со слезами журналист публично отказался от всего, за что боролся

2021-06-04 10:41

Белорусский журналист, бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью белорусскому госканалу ОНТ заявил, что многое для себя переосмыслили больше не хочет бороться с режимом непризнанного цивилизованными странами мира президентов Беларуси Александром Лукашенко.

Отрывок интервью опубликовали в Telegram телеканале. Протасевич во время общения с корреспондентом заплакал, он закрывал лицо руками, на ладонях видны следы травм.

"Я никогда больше не хочу в политику лезть, ни в какие грязные игры-разборки. Хочу надеяться, что смогу все исправить и жить просто обычной, спокойной жизнью, завести семью, детей. И перестать бежать от чего-то", – сказал он.