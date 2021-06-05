Украина МИД: Иран назвал сумму компенсаций за авиакатастрофу самолета МАУ

2021-06-05 14:30

 

Иран предложил выплатить семьям погибших в катастрофе МАУ компенсации в размере 150 000 долларов за каждого погибшего, однако Украина отвергла это предложение.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии Европейской правде.

По его словам, соответствующее предложение прозвучало на переговорах в Киеве, которые состоялись на днях.

Николенко отметил, что вопрос выплаты компенсаций является важным элементом процесса обеспечения справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников.

Однако, по его словам, определению объема компенсаций должно предшествовать установление всех обстоятельств сбития Ираном самолета и привлечения виновных к ответственности.

«Только после этого можно говорить о размере денежных выплат. Конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением», - сказал Николенко.

Он добавил, что Украина ожидает от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов.

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