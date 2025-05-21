ВОЙНА В Украине Рашисты начали устанавливать на Шахеды более мощный заряд с 90 кг взывчатки

2025-05-21 11:28

Рашисты начали устанавливать на дроны типа Shahed-136 два новых вида боевых частей комбинированного типа, одна из которых производится на россии, а другая - в Иране. Обе имеют увеличенный вес со стандартных 50 кг до 90 кг. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на источники.

Новая 90-кг российская боевая часть КОФЗБЧ для Shahed-136 имеет комбинированное кумулятивное, осколочное, фугасное и зажигательное действие. Взрывчатое вещество осталось без изменений - ТГФ-35П2 - тротил и флегматизированный гексоген, как и в 50-кг ОФЗБЧ-50, которая не имела кумулятивного эффекта.

Зажигательный эффект достигается использованием порошковой смеси гидридов металлов, которые дают высокую температуру горения до 3500 градусов.

С зимы прошлого года россияне используют похожую комбинированную боевую часть кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательного действия, которая имеет маркировку БСТ-52. Но ее вес около 50 кг.

Новая боевая часть иранского производства также весит 90 кг и имеет кумулятивное, осколочное и фугасное действие. Но в ней нет зажигательных элементов. Взрывчатое вещество - типа ОЛА (октаген и алюминий) с промежуточным детонатором в виде шашек гексогена.

Отмечается, что в целом россия уже многократно устанавливала новые боевые части для своих дальнобойных дронов. В то же время использование иранских боевых частей вновь указывает на активное сотрудничество Москвы и Тегерана по производству "Шахедов".

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