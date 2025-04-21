Политика МИД Украины потребовал официальных извинений от телеканала Fox News

2025-04-21 11:33

Представитель МИД Георгий Тихий отреагировал на обозначение Киева "российским" в эфире телеканала Fox News, отметив, что следует извиниться. Соответствующее заявление он опубликовал на платформе X.

"Если это была ошибка, а не намеренное политическое заявление, то стоит попросить прощения и провести расследование относительно того, кто допустил ошибку", - говорится в заявлении Тихого.

Fox News в Пасху транслировал богослужение из Храма Христа Спасителя на москве, где присутствовал российский диктатор.

Параллельно на экране в небольшом окне транслировалось богослужение из Михайловского Златоверхого собора в Киеве - центра Православной церкви Украины.

Fox News во время трансляции Пасхального богослужения Православной церкви Украины обозначил Киев как российский город.