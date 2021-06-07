Детали Вадим Столар использует псевдопатриотов из «Нацкорпуса», чтобы вернуться к схематозу в Киеве

2021-06-07 20:12

Народный депутат от пророссийской партии ОПЗЖ Вадим Столар пытается восстановить контроль над Киевом и для этого буквально купил националистическую партию «Национальный корпус». Об этом пишет издание Аргумент.

При Порошенко Вадим Столар стал одним из главных в стране схематозников, который «обилечивал» крупный и средний бизнес. «Как пророссийский политик смог наладить диалог с украинскими националистами, ответить на этот вопрос довольно сложно. Но факт остается фактом — именно сегодня в Киеве представители «Нацкорпуса» активно сотрудничают со Столаром и выполняют все его «деликатные поручения. Столар упустил позиции и теперь снова рвется в Киев — возобновить схематоз и вернуть под свой контроль потоки. Ручная банда патриотов в таком деле может быть полезной», — говорится в материале.

Пока бойцы полка «Азов» рискуют жизнью на фронте, их «коллеги» из столичного «Нацкорпуса» банально зарабатывают деньги и под «крышей» Столара занимаются различного рода незаконными делами. Например, с 2014 года «Нацкорпус» контролирует захваченную часть завода АТЕК. Через фирму-прокладку предприятие связано со Столаром. В 2018 году «Нацкорпус» заблокировал представителей правоохранительных органов, которые пришли на АТЕК с обыском в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом завода на сумму свыше 54 млн грн.

Кроме того, Столар — один из крупнейших финансовых спонсоров киевского «Нацкорпуса». С 2017 года на партийный счет поступило более 18,6 млн грн. Взносы якобы внесли 2109 человек и 7 компаний. Однако как рассказал экс-заместитель главы «Нацкорпуса» Назарий Кравченко, Андрей Белецкий и другие руководители партии выдавали активистам деньги неизвестного происхождения, чтобы те вносили их на счета партии. «В этой ситуации нужно понимать одно — отдельный отряд специального назначения «Азов» — это формирование Национальной гвардии Украины, которое входит в состав Восточного оперативно-территориального объединения. А те ребята, которые орудуют в Киеве, — это просто парни, которые носят нашивки «Нацкорпус» и делают вид, что они тоже патриоты», — пишет издание.