Украина фото Легенды не умирают: НБУ выпустит монету с изображением оперного певца и героя АТО Василия Слипака

2021-06-08 14:00

В Украине выпустит памятную монету в честь оперного певца, бойца АТО, Героя Украины Василия Слипака.

На аверсе монеты вверху размещен малый государственный герб Украины, справа от которого надпись УКРАИНА (полукругом), в центре на зеркальном фоне - портрет Василия Слипака, справа от него - нотная строка, номинал монеты - 2 с графическим символом гривны, год чеканки монеты - 2021 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины, слева надпись: ВАСИЛИЙ СЛИПАК "МИФ" (внизу полукругом).

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен соловей на стволе автомата и стилизованные ветви деревьев (сверху и снизу).

Монета будет выпущена тиражом 35 тысяч штук.

Автор изображения - художник Андрей Ярмоленко.

"Легенды не умирают. А это наша легенда, которую мы должны помнить и рассказывать всем последующим поколениям! Этот человек сопоставим с Гераклом и Орфеем в одном лице, даже еще круче - потому что Василий существовал точно и мы его современники!", - заявил художник Андрей Ермоленко.