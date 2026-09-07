Життя фото До 30-річчя грошової реформи Нацбанк випустив нову гривню - двійника

2026-09-07 13:32

Національний банк України випустив новинку – пам'ятну монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні» номіналом 1 гривня.

Вона належить до серії «Українська держава». Тираж випуску становить 5000 штук.

«Наша нова пам’ятна монета присвячена не лише ювілею грошової реформи.

Вона нагадує про шлях, який Україна і гривня пройшли разом за тридцять років. За цей час гривня стала символом стійкості держави, її поява назавжди закріпила право України самостійно визначати своє економічне майбутнє.

Сьогодні наша відповідальність – берегти довіру до національної валюти і робити все, щоб гривня залишалася грошима сильної, вільної європейської держави», – сказав очільник Нацбанку Андрій Пишний.

Монета має діаметр 38,6 мм і виготовлена зі срібла 925 проби й оздоблена локальною позолотою, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г.

Категорія якості карбування – спеціальний анциркулейтед. Гурт гладкий із заглибленими написами.

На аверсі монети відтворено дизайн обігової монети номіналом 1 гривня зразка 2018 року.

На реверсі – дизайн першої обігової монети номіналом 1 гривня, що була в обігу до 2018-го та зараз поступово вилучається.

Художник аверсу – Володимир Дем’яненко, реверсу – Василь Лопата.

За матеріалами bank.gov.ua.