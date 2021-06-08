Мир ТРАГЕДИЯ Стали известны мотивы террориста, который умышленно сбил на авто исламскую семью в Канаде

2021-06-08 10:22

В результате наезда автомобиля в провинции Онтарио погибли четверо членов одной семьи, ребенок с травмами госпитализирован.

Уже известно, что уроженец Лондона в канадской провинции Онтарио, совершивший автомобильный наезд на членов мусульманской семьи, действовал на почве религиозной ненависти.

"Есть доказательства того, что это был спланированный, преднамеренный акт, мотивированный ненавистью", - подчеркнул он. "Считаем, что жертвы были выбраны в качестве мишени из-за их приверженности исламу", - , сообщил старший инспектор полицейского управления Лондона Пол Уэйт.

По данным правоохранителей, предполагаемый виновник произошедшего - 20-летний Натаниэль Вельтман. Мужчина был заключен под стражу после произошедшего и обвинен в четырех эпизодах убийства при отягчающих обстоятельствах и одном покушении на убийство. На данном этапе решается вопрос о возможном предъявлении ему обвинений в терроризме.

По данным The London Free Press, в результате наезда погиб 46-летний глава семейства, его 44-летняя жена, 15-летняя дочь и 74-летняя мать одного из супругов. Девятилетний сын был доставлен в больницу с серьезными, но не угрожающими жизни ранениями. Как отмечают СМИ, семья иммигрировала из Пакистана около 14 лет назад.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter, что что он - "в ужасе" от произошедшего, добавив при этом, что "исламофобии нет места ни в одной из наших общин".