ВОЙНА В Украине Посольство США на россии призвало американцев немедленно уехать из страны

2023-02-14 10:25

"Не въезжайте на рф из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничения полетов в россию и из россии", — говорится в сообщении.

"Граждане США, проживающие или путешествующие в россии, должны немедленно покинуть страну", — подчеркивается в сообщении.

Аналогичные сообщения посольство публиковало в начале российско-украинской войны, 5 марта 2022 года. И в июле прошлого года, в период обострения боев на Донбассе.

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видео Стало відомо, коли Україна отримає надсучасну протиракетну систему Mamba SAMP-T 2023-02-14 11:33
Посольство США на россии призвало американцев немедленно уехать из страны 2023-02-14 10:25