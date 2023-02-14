ВОЙНА В Украине Посольство США на россии призвало американцев немедленно уехать из страны

2023-02-14 10:25

"Не въезжайте на рф из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничения полетов в россию и из россии", — говорится в сообщении.

"Граждане США, проживающие или путешествующие в россии, должны немедленно покинуть страну", — подчеркивается в сообщении.

Аналогичные сообщения посольство публиковало в начале российско-украинской войны, 5 марта 2022 года. И в июле прошлого года, в период обострения боев на Донбассе.