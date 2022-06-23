Мир фото В Латвии создали желто-голубое мороженое "Слава Украине" - оно будет бесплатным для украинцев

2022-06-23 15:37

Латвийская компания Food Union произвела специальное мороженое, посвященное Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees, в мороженом символически использованы сочетания желтого и синего цвета, а в основе рецептуры – натуральные ингредиенты.

Для желтого цвета был использован вкус шафрана, а для синего – бузины и васильки. Мороженое дали название "Слава Украине".

"Это мороженое – дань мужества и свободолюбия украинского народа, но еще важнее – это напоминание всем в Латвии о том, что в Украине по-прежнему идет страшная война, поэтому мы должны продолжать помогать ее народу. Тем более, после того, как первая волна поддержки всплыла", – сообщила генеральный директор Food Union в Латвии Ирэна Холодна.

Там сообщают – разработка мороженого, посвященного Украине, стала эмоционально важным событием для нашей команды. "Это позволило всем участникам процесса разработки ощутить свою причастность и поддержать украинцев потому, что мы умеем лучше всего – разрабатывать и производить вкусные и качественные продукты", - говорят в компании.

Как сообщает TVNET, это мороженое будет бесплатным для украинцев.