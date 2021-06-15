Мир фото В Индии умер глава самой большой семьи, оставив 89 детей и 36 внуков

2021-06-15 13:43

В индийском штате Мизорам умер Зиона Чана - глава религиозной секты, практикующей полигамию. У него официально было 38 жен, 89 детей и 36 внуков. На сегодняшний день это самая большая семья в мире. Об этом сообщил в Twitter глава исполнительной власти штата Мирозарм Зорамтханга.

Многоженец скончался в возрасте 76 лет, в последние годы он страдал гипертонией и диабетом. Со своей старшей женой, которая на три года старше его, он познакомился, когда ему было 17 лет. Культ, основанный дедом Чаны в 1942 году, поощряет многоженство - все члены общины вольны брать себе столько жен, сколько захотят и могут обеспечить. Сейчас у него около двух тысяч последователей.

Семейный клан обосновался в деревне Бактавнг Тлангнуам, фактически все ее жителями являются его родственниками.

BBC сообщает, что огромное семейство ютится в четырехэтажном доме на 100 комнат. По сообщениям местных СМИ, все жены Чаны живут в "гареме" рядом с его личной спальней. За один ужин семейство Чан съедает 60 кг картошки или 50 кг риса и 30 куриц.