Политика Индия предпринимает шаги для завершения войны в Украине

2024-09-27 20:34

Война между Украиной и рф не может быть завершена военным путем. Поэтому власти Индии предпринимают шаги для содействия диалогу между сторонами. Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, передает The Hindu.

По его словам, Индия ведет переговоры с обеими сторонами, пытаясь понять, как можно ускорить мирные переговоры.

"Это своего рода разведка, которую мы проводим. Я имею в виду, что у нас нет мирного плана", - уточнил Джайшанкар.

Министр рассказал, что индийская сторона делится беседами, которые он вел с одной и другой стороной.

"По моим ощущениям, обе стороны это ценят", - сказал он, добавив, что есть не так много стран и лидеров, желающих или способных взаимодействовать с обеими сторонами.