Политика Зеленский допустил возможность переговоров с рашистами и впервые назвал точное место

2024-10-29 14:31

Переговоры между Украиной и рф по поводу завершения войны могут состояться в Индии. Об этом украинский лидер сообщил в интервью газете Times of India.

По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны в Украине.

"Моди является премьер-министром действительно огромной страны с точки зрения населения, экономики, влияния. Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в окончании войны - мы все в этом заинтересованы. Премьер-министр Моди может влиять на завершение войны с Украиной. Это его огромная ценность в любом конфликте. Это огромная ценность Индии", - сказал Зеленский.

Он считает, что блокировка российской экономики, блокировка дешевых энергоресурсов, блокировка оборонно-промышленного комплекса рф "приведет к снижению способности москвы вести против нас войны".

Зеленский допустил возможность переговоров между Украиной и россией в Индии.

"Несомненно, это может быть в Индии, и премьер-министр Моди действительно может это сделать. Но я думаю, что нам нужно подготовиться и только в соответствии с нашим форматом, поскольку война идет на нашей земле. У нас есть платформа - Саммит мира ", - напомнил он.