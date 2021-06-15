Детали фото В национальной опере Украины - долгожданная премьера балета "Данте"

2021-06-15 12:49

25 и 27 июня 2021 в Национальной опере Украины состоится мировая премьера украинского-итальянского художественного проекта - двухактного балета по мотивам произведений Данте Алигьери «Новая жизнь» и «Божественная комедия».

В 2021 году Италия и вся мировая культурная общественность отмечает 700-летие со дня смерти Данте Алигьери, одного из величайших поэтов и мыслителей эпохи Средневековья, символа единства страны и предвесника новой европейской культурной цивилизации.

Поэтому современная балетная постановка Национальной оперы Украины, реализованная совместно с Посольством Италиив Украине и Итальянским институтом культуры в Украине, официально вошла во всемирную художественную программу «Dante 700 nel mondo» ( «Данте 700 в мире»).

Над новой инициативой работал международный состав постановщиков: хореограф, балетмейстер-постановщик и автор либретто - выпускник Киевского государственного хореографического училища, а ныне - художественный руководитель балета и главный хореограф Theatre Kiel (Германия) Ярослав Иваненко.

Дирижер-постановщик - Алексей Баклан

Видеосценографы - Давиде Брокколи и Ливио Савини (Италия)

Сценограф - Станислав Петровский

Художник по костюмам - Анна Ипатьева

Координатор международного участия в проекте - Никола Франко Баллони.

25 июня образ автора «Божественной комедии» воплотит Денис Недак, а Татьяна Лезова исполнит партию возлюбленной поэта - Беатриче. В роли Вергилия - Ярослав Ткачук. Полный состав исполнителей спектакля 25 июня.

27 июня в главных партиях зрители увидят Никиту Сухорукова (Данте), Ольгу Голицу (Беатриче) и Виталия Нетруненко (Вергилий). Полный состав артистов спектакля 27 июня.

Постановка требует высокого уровня мастерства от ведущих исполнителей Национальной оперы Украины, а видеосценография, созданная итальянскими визуальными дизайнерами, придает спектаклю дополнительное измерение: с помощью ведущих современных видеотехнологий и спецэффектов зритель оказывается вместе с Данте и его возлюбленной Беатриче то в волшебной атмосфере средневековой Флоренции, то в потустороннем мире - в мистических дантових кругах Ада и Рая.

В постановке использованы фрагменты произведений Рихарда Вагнера, Антонина Дворжака, современная музыка духовника православной ассирийской общины в Грузии, схиархимандрита Серафима (Бит-Хариби) и фрагменты из симфоний знаменитого итальянского композитора Эцио Боссо (Ezio Bosso, 1971-2020), которые будут впервые исполняться в Украине.