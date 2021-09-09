Украина В Хмельницком с 9 сентября школу перевели на дистанционное обучение

2021-09-09 10:41

В Хмельницком в одной из школ отравились пять учеников. Школу перевели на дистанционное обучение.

"Образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться посредством использования технологий дистанционного обучения", - говорится в сообщении Департамента образования и науки Хмельницкого горсовета.

У пятерых детей диагностировали пищевую токсикоинфекцию, острый гастроэнтероколит неясной этиологии. Кроме того, у одного ребенка подтвержден COVID-19.

Госпродпотребслужба отобрала на лабораторные исследования питьевую воду, продукты, готовые блюда (суточные пробы), смывы с холодильного и технологического оборудования, инвентаря, посуды. Персонал школьного пищеблока (11 человек) лабораторно обследуют на кишечную группу инфекций и стафилокок.