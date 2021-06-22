Украина фото На пляже в Одесской области произошел оползень: Под завалами ищут людей

2021-06-22 19:40

На черноморском курорте в селе Лебедевка в Одесской области на пляже произошел оползень. Спасатели разбирают завалы, поскольку под ними могут находиться люди

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, передает «ДС».

"22 июня в 14:34 в службу спасения 101 поступило сообщение от дежурного полиции, что на берегу моря возле села Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха ... По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 150 кв.м. К поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители. На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих. Информация о возможных пострадавших проверяется", — рассказали в ГСЧС.