ВІЙНА В Україні В ЦПД спростували фейкові повідомлення про ситуацію в районі Купʼянська Харківської області

2025-09-03 16:47

В районі міста Купʼянськ у Харківській області тривають, складні бої. Але заяви рашистів про контроль над половиною цього населеного пункту – фантазії. Про це написав керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко у Телеграм в середу, 3 вересня.

Він оприлюднив фото російського військового з триколором, який намагався забігти у Купʼянськ.

"Як кажуть мені знайомі зі 114 бригади ТрО, ось цей російський бігунок з прапором у Купʼянську вже вбитий. Всі фантазії російських воєнкорів про контроль над половиною міста Купʼянськ аж до центру – не відповідають дійсності", – розповів він.

За словами Коваленка, росіяни використвують традиційну тактику: бігають бігунки з прапорами, їх знімає дрон, а пропагандисти роблять свою роботу потім.

"Під Купʼянськом складні бої. росіяни атакують північний фланг", – додав керівник ЦПД.