Армия Украины пошла на штурм и освободила от врага населенный пункт в Луганской области

Третья штурмовая бригада сообщила о освобождении населенного пункта Надия Сватовского района Луганской области.
"Третья штурмовая сообщает: силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надия", - говорится в сообщении.
Указывается, что общий объем освобожденных от врага территорий - три квадратных километра.
"Захват Надии стоил противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков - 752-го и 254-го 20-й армии рф", - отметил командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий.