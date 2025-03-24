ВОЙНА В Украине Армия Украины пошла на штурм и освободила от врага населенный пункт в Луганской области

2025-03-24 08:23

Третья штурмовая бригада сообщила о освобождении населенного пункта Надия Сватовского района Луганской области.

"Третья штурмовая сообщает: силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надия", - говорится в сообщении.

Указывается, что общий объем освобожденных от врага территорий - три квадратных километра.

"Захват Надии стоил противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков - 752-го и 254-го 20-й армии рф", - отметил командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий.