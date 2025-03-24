ВОЙНА В Украине Армия Украины пошла на штурм и освободила от врага населенный пункт в Луганской области

2025-03-24 08:23

Третья штурмовая бригада сообщила о освобождении населенного пункта Надия Сватовского района Луганской области.

"Третья штурмовая сообщает: силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надия", - говорится в сообщении.

Указывается, что общий объем освобожденных от врага территорий - три квадратных километра.

"Захват Надии стоил противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков - 752-го и 254-го 20-й армии рф", - отметил командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий.

subscriber subscriber

Еще по теме

Бойцам ВСУ возрастом до 24 лет разрешили получать высшее образование, не прерывая службу

2025-03-19 10:29

Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий применение армии Украины за границей

2025-03-17 14:39

В Украине создают особую сеть спецподразделений беспилотных систем для прикрытия пехоты

2025-03-08 16:45

Для ВСУ законтрактовали более миллиона комплектов летних костюмов

2025-03-07 10:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Армия Украины пошла на штурм и освободила от врага населенный пункт в Луганской области

2025-03-24 08:23

Владимир Зеленский рассказал, насколько реально полное прекращение огня в ближайшие недели

2025-03-22 16:45

Украина расширила возможности подачи заявлений в Международный Реестр убытков

2025-03-22 14:36

В Украину прибыла новая партия модернизированных истребителей четвертого поколения F-16

2025-03-22 11:33
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Армия Украины пошла на штурм и освободила от врага населенный пункт в Луганской области 2025-03-24 08:23
Владимир Зеленский рассказал, насколько реально полное прекращение огня в ближайшие недели 2025-03-22 16:45
Украина расширила возможности подачи заявлений в Международный Реестр убытков 2025-03-22 14:36
В Украину прибыла новая партия модернизированных истребителей четвертого поколения F-16 2025-03-22 11:33