Життя МОЗ розкрив реальні дані про те, на яких пляжах Києва вода безпечна для купання

2025-07-26 12:30

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, на яких пляжах у Києві якість води безпечна для купання.

Фахівці оприлюднили результати лабораторних досліджень проб води, відібраних 11–17 липня 2025 року з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон.

У МОЗ зауважили, що офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.

Якість води безпечна для купання:

  • Пляжі Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Передмістна слобідка, Центральний на р. Дніпро та Тельбін.
  • Водночас купатися не рекомендується:
  • Пляжі Венеція, Райдуга, Троєщина, Чорторий, Галерний, Вербний, Пуща-Водиця, Острів Оболонь.

У відомстві нагадали містянам, що відпочивати та купатися безпечно лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях. Такі місця визначаються рішеннями обласних військових адміністрацій або органів місцевого самоврядування.

Погодні умови можуть впливати на якість води у водоймах, які використовуються для купання, тому регулярно стежте за офіційною інформацією щодо безпечних територій для відпочинку та купання. Її публікують у засобах масової інформації, а також повідомляють за допомогою спеціальних інформаційних знаків тощо.

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