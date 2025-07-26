МОЗ розкрив реальні дані про те, на яких пляжах Києва вода безпечна для купання

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, на яких пляжах у Києві якість води безпечна для купання.
Фахівці оприлюднили результати лабораторних досліджень проб води, відібраних 11–17 липня 2025 року з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон.
У МОЗ зауважили, що офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.
Якість води безпечна для купання:
У відомстві нагадали містянам, що відпочивати та купатися безпечно лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях. Такі місця визначаються рішеннями обласних військових адміністрацій або органів місцевого самоврядування.
Погодні умови можуть впливати на якість води у водоймах, які використовуються для купання, тому регулярно стежте за офіційною інформацією щодо безпечних територій для відпочинку та купання. Її публікують у засобах масової інформації, а також повідомляють за допомогою спеціальних інформаційних знаків тощо.