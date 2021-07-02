Украина фото Украинкам приказали маршировать на параде ко Дню независимости на каблуках

2021-07-02 11:39

Во время парада ко Дню независимости женщины-военнослужащие будут шагать на каблуках. Соответствующее решение приняло Министерство обороны Украины, которое и опубликовало первые кадры с тренировок парада.

Пользователи соцсетей сразу же начали критиковать данную идею. Они отмечают, что это превращает военный парад в "фарс", противоречит ценностям НАТО и создает абсолютное неравенство между мужчинами и женщинами. Впоследствии Минобороны ограничило возможность писать комментарии.

Не поддержали ходьбу на каблуках и некоторые парламентарии. В частности, сегодня в Верховной Раде проходит Час вопросов к правительству. На заседание, среди прочих, пришел министр обороны Андрей Таран. И получил "подарки" от некоторых народных депутатов. А именно, туфли на каблуке.

Министра призвали провести служебное расследование по поводу решения участия курсанток в военном параде ко Дню Независимости не в берцах, а в туфлях на каблуках.

"Господин министр обороны, это вы так приближаете наши войска к стандартам НАТО? Считайте это нашим открытым обращением: провести служебное расследование, доложить обществу, кто принял такое решение, отчитаться, сколько средств было потрачено на закупку этой обуви с наших налогов и кто понесет материальную ответственность за это, публично извиниться за такое унижение женщин перед своей армией и ветеранками", - заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе также высказала свое мнение относительно будущего парада в Facebook.

"Шокирована информацией о том, что женщины на параде в День Независимости будут на шпильках. Это что, вообще, такое? Мы строим натовскую армию или сексистский заповедник совка? Неужели в Минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах? Парады делаются, чтобы продемонстрировать войску народную любовь и уважение, а не пещерные представления руководства страны о современной армии", - написала Климпуш-Цинцадзе.