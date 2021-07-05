Украина КАРТА Посольство США отреагировало на появление Нью-Йорка в Донецкой области

2021-07-05 10:43

Посольство США на Украине приветствовало переименование посёлка Новгородское, расположенного на временно подконтрольной Украине территории ДНР, в Нью-Йорк. Об этом сообщила пресс-служба посольства на своей странице в социальной сети Twitter.

«Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города», — сказано в сообщении.

В представительстве США заявили, что данное событие — лишний повод отметить тесные связи Украины и США. Кроме того, дипломаты назвали себя «большими поклонниками» нового названия посёлка.

Напомним, депутаты Верховной Рады 1 июля поддержали переименование поселка городского типа Новгородское, что в Донецкой области, в Нью-Йорк. С такой инициативой выступили его жители, потому что хотели вернуть населенному пункту историческое название. Соответствующее постановление поддержал 301 народный депутат.

В Соцсетях новость об украинском Нью-Йорке восприняли со здоровой долей иронии.

"От Киева до Нью-Йорка теперь около десяти часов езды машиной или шесть дней пешком! И это - очередная перемога действующей власти", - пишут пользователи ФБ.

В Верховную Раду о переименовании Новгородского обратилась Донецкая областная военно-гражданская администрация.

Украинский институт национальной памяти поддержал такое решение, а также отметил, что в 1951 году переименование поселка на Новгородское «было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии». До 1951 года поселок был именно Нью-Йорком.