Спорт "Сделали все, что могли", - Гарет Саутгейт поделился эмоциями после поражения в финале Евро-2020

2021-07-12 09:03

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями после поражения от сборной Италии в финале Евро-2020.

"Мы очень разочарованы. Игрокам стоит отдать должное – они сделали все, что могли. Как и обычно, они буквально вгрызались в землю.

Соперник играл очень хорошо, а мы временами не очень хорошо держали мяч, особенно в начале второго тайма.

Но у парней не может быть взаимных обвинений. Работать с ними – абсолютная радость. Сегодня в раздевалке невероятно больно.

Мы были хорошо подготовлены, хорошо начали серию пенальти, но в итоге не смогли полностью реализовать все удары. Но игрокам не в чем себя винить — они не могли сделать что-то еще лучше", – сказал Саутгейт.

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