Коронавирус Англия откроет границы для привитых вакциной CoronaVac

2021-11-09 22:00

С 22 ноября Англия будет признавать все вакцины от коронавируса, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, в частности CoronaVac. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте британского правительства.

Детали

Кроме вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson & Johnson, в Англии теперь будут признавать препарат CoronaVac, Sinopharm и Covaxin.

С 22 ноября в 4:00 Англия откроет границы для полностью привитых вышеуказанными вакцинами туристов, которые получили COVID-сертификат. Им не нужно отбывать карантин по прилету.

Для непривитых туристов нужно за три дня до поездки в страну сделать тест на COVID-19, а также — на второй и восьмой день пребывания в Англии.

По прибытии такие туристы должны пойти на 10-дневный карантин.

Напомним

В Англии с 24 октября полностью вакцинированные люди и несовершеннолетние, которые прибыли из стран не из “красного списка”, смогут делать экспресс-тест на выявление коронавируса вместо дорогостоящих лабораторных ПЦР-тестов.