Коронавирус Англия откроет границы для привитых вакциной CoronaVac

2021-11-09 22:00

 

С 22 ноября Англия будет признавать все вакцины от коронавируса, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, в частности CoronaVac. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте британского правительства.

Детали

Кроме вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson & Johnson, в Англии теперь будут признавать препарат CoronaVac, Sinopharm и Covaxin.

С 22 ноября в 4:00 Англия откроет границы для полностью привитых вышеуказанными вакцинами туристов, которые получили COVID-сертификат. Им не нужно отбывать карантин по прилету.

Для непривитых туристов нужно за три дня до поездки в страну сделать тест на COVID-19, а также — на второй и восьмой день пребывания в Англии.

По прибытии такие туристы должны пойти на 10-дневный карантин.

Напомним

В Англии с 24 октября полностью вакцинированные люди и несовершеннолетние, которые прибыли из стран не из “красного списка”, смогут делать экспресс-тест на выявление коронавируса вместо дорогостоящих лабораторных ПЦР-тестов.

subscriber subscriber

Еще по теме

После почти двухлетнего запрета США открыли границы для туристов

2021-11-08 13:47

Названа точная численность российских войск на временно оккупированных территориях Донбасса

2021-11-04 10:41

фото Обнародованы новые фото огромного количества российской военной техники у границ Украины

2021-11-02 09:40

США открывают границы для иностранцев: названо главное условие въезда

2021-10-16 14:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Англия откроет границы для привитых вакциной CoronaVac

2021-11-09 22:00

В Минздраве рассказали, будут ли штрафовать невакцинированных украинцев

2021-11-09 21:40

В Борисполе COVID-пациент при госпитализации взял с собой гранату

2021-11-09 20:20

В ВОЗ сделали заявление о таблетках от COVID-19

2021-11-09 20:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Англия откроет границы для привитых вакциной CoronaVac 2021-11-09 22:00
В Минздраве рассказали, будут ли штрафовать невакцинированных украинцев 2021-11-09 21:40
В Борисполе COVID-пациент при госпитализации взял с собой гранату 2021-11-09 20:20
В ВОЗ сделали заявление о таблетках от COVID-19 2021-11-09 20:00